A Noventa Vicentina il nuovo Piano di Protezione Civile

Il Comune di Noventa Vicentina è uno dei primi della Provincia di Vicenza ad aver adottato il nuovo Piano di Protezione Civile per la gestione delle emergenze. Si tratta di uno strumento fondamentale di prevenzione e gestione dei rischi naturali che ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini in caso di eventi naturali o gravi incidenti provocati dall’uomo. Lo stesso consentirà alle Autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso e di comunicare alla cittadinanza i comportamenti utili per salvaguardare la propria incolumità a seconda delle eventuali emergenze o necessità.

Il piano verrà presentato alla cittadinanza e alle associazioni del territorio Giovedì 18 gennaio alle ore 18.00 presso la Saletta del Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.