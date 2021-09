A Bassano studenti del Remondini per le info turistiche: riparte il progetto ‘Infopoint Turismo’

Dopo la sospensione del mese di agosto, con il mese di settembre riprende il progetto “Infopoint Turismo” avviato nel mese di giugno dall’Amministrazione comunale, SIS srl e Istituto Tecnico Remondini nell’ambito del più ampio progetto “Incoming – Accoglienza sul territorio” per offrire agli studenti dell’Indirizzo Turismo la possibilità di svolgere attività di accoglienza presso un Ufficio Informazioni Turistiche e quindi mettere in pratica, in un contesto lavorativo reale, le competenze acquisite in ambiente scolastico.

L’idea è nata in seguito all’apertura del nuovo Punto informazioni del Comune di Bassano,

situato nei pressi del Ponte degli Alpini in Borgo Angarano, che soprattutto nel fine settimana accoglie numerosi i turisti in visita alla città e in particolare al suo simbolo per eccellenza.

Attraverso questa attività gli studenti hanno l’opportunità di potenziare le conoscenze delle risorse culturali del territorio; di imparare a dare informazioni corrette ed approfondite, in maniera efficace; di migliorare le capacità relazionali e di adattamento, in ambiente extrascolastico e, infine, di migliorare la competenza comunicativa, in italiano e in lingua straniera.

Gli studenti delle classi coinvolte – nello specifico le tre classi quarte dell’indirizzo turistico – sono impegnati a turno il sabato e la domenica, sia al mattino che nel pomeriggio, e le ore svolte concorrono al raggiungimento del monte ore previsto nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).

La convenzione siglata dai tre soggetti promotori termina nel mese di dicembre, ma è prorogabile in base alle reciproche richieste.