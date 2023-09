58enne vicentino cade sulla ferrata del Vajo Scuro mentre sale con la figlia

Ieri mattina, poco prima delle 10, la Centrale del Suem ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, per un escursionista che si era fatto male all’inizio della Ferrata del Vajo Scuro, nel Gruppo del Fumante. Il 58enne di Vicenza, che stava salendo assieme alla figlia, dopo un centinaio di metri era infatti scivolato, cadendo trattenuto dal kit da ferrata, ma riportando un sospetto trauma alla spalla. Data la presenza di nebbia, una squadra lo ha raggiunto a piedi, gli ha prestato le prime cure e lo ha calato sul sentiero sottostante, per poi spostarsi verso l’alveo del Vajo Lovaraste. Da lì l’uomo è stato sollevato con paranco un’ottantina di metri e issato sul sentiero alto, da cui normalmente quel tratto attrezzato si affronta in discesa, per andare all’attacco della Ferrata del Vajo Scuro. Accompagnato infine al Rifugio Battisti, l’infortunato – che aveva camminato autonomamente a fianco della squadra – è stato affidato all’ambulanza diretta all’ospedale di Valdagno. L’intervento si è concluso verso le 15.