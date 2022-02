52enne barista cade dalle scale e muore, tragedia nell’Ovest vicentino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Venerdì sera, un 52enne della frazione di Maglio di Sopra, Simone Ponza, ha perso la vita cadendo dalle scale una volta chiuso il bar dove lavorava, “Al Grumo”. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’uomo era tornato a casa in tarda serata quando, come udito da un vicino di casa, sarebbe caduto dalle scale, riportando gravissime lesioni. Inutile l’arrivo dell’ambulanza: l’équipe di sanitari ha cercato di rianimarlo, ma dopo alcuni tentativi non hanno potuto che constatarne il decesso. Secondo i familiari, la caduta sarebbe del tutto accidentale.

Commovente il ricordo degli amici e dei suoi clienti, che hanno lasciato un grande striscione con scritto “Grande Simone, uno di noi”, unito ad un grande mazzo di fiori, sulle serrande abbassate del locale. “Al Grumo” era un punto di riferimento per tutti i residenti della zona. Ponza lascia quattro figli, Alberto, Matteo, Giulio e Chiara, e sua moglie Barbara, oltre ai suoi genitori Silvana e Rino e a suo fratello Stefano. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Maglio di Sopra.