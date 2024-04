Tragedia di Suviana: un ferito veneto trasferito da Parma a Padova

È stato trasferito nel fine settimana al Centro ustioni di Padova Stefano Bellabona, 54 anni, il tecnico di Noventa Padovana, che ha riportato ustioni su quasi la metà del corpo in seguito all’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana (Bologna). La famiglia aveva chiesto un avvicinamento ed è stato possibile realizzarlo. Non c’erano immediati rischi di pericolo di vita ma il paziente è sempre in prognosi riservata.ANSA VENETO