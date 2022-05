33enne vicentino ai domiciliari si allontana da casa: ri-arrestato

Nella mattinata del 3 maggio 2022, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno denunciato in stato di libertà per il reato di evasione un cittadino valdagnese classe 1989.

Lo stesso era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 22 marzo 2022 per reati in materia di stupefacenti accaduti nel giugno 2021, relativi al rinvenimenti di circa 800 gr. di marijuana. La misura cautelare prevedeva le prescrizioni di non comunicare con persone diverse dai conviventi, di rimanere presso la propria residenza e di non allontanarsi se non nelle fasce orarie autorizzate. Il medesimo tuttavia nella stessa mattinata, attorno alle 07.00, si allontanava dal suo domicilio nonostante fosse autorizzato ad uscire alle ore 10.00.

I controlli effettuati dai militari operanti permettevano di verificare che lo stesso si era allontanato anticipando di circa tre ore l’orario di uscita consentito. Venivano inoltre ricostruiti i movimenti effettuati dallo stesso che pertanto veniva deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato di evasione.

Si tratta nell’arco di pochi giorni della seconda denuncia effettuata dai militari della Compagnia di Valdagno nel contesto di controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive nell’ambito del territorio di competenza, rientranti nel potenziamento delle attività di controllo nella Valle dell’Agno che hanno portato a vari arresti e denunce nell’arco delle scorse settimane.