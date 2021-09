17enne vicentino pestato a sangue da due ragazzi per aver difeso due amiche

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un ragazzo di 17 anni di Romano D’Ezzelino è stato picchiato violentemente in centro storico a Bassano del Grappa, da due ragazzi stranieri di circa 20 anni. E’ stato portato in ospedale con un codice di media gravità, mentre i carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza.

Il giovane si trovava in centro alle 23 con due amiche e sarebbe stato avvicinato da due ragazzi. Avrebbero tentato di avvicinare le ragazze e hanno chiesto due euro. I due avrebbero reagito con calci e pugni, prendendogli il casco e colpendolo anche con quello.