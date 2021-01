Zaia: “Se arriva ok ad AstraZeneca per giugno tutti vaccinati”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Con l’arrivo del vaccino AstraZeneca, se dovesse ottenere in breve tempo l’approvazione dell’EMA, a giugno chiuderemo le vaccinazioni in Veneto”. Lo ha dichiarato il governatore Zaia in conferenza stampa.

Zaia ha anche presentato i dati, rilevando la continua diminuzione dei posti occupati in ospedale (che continua da 14 giorni) e l’alto numero dei guariti, che fa scendere sotto gli 80 mila gli attualmente positivi.

Ha riferito che sono state somministrate 87147 dosi di vaccino. Nei prossimi giorni rallenterà leggermente il piano vaccinazione per avere in magazzino le dosi necessarie per il richiamo. Appena arrivano nuove scorte si procederà con velocità