VICENZA – Incursione notturna nel locale vegetariano-vegano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Incursione notturna nel locale vegetariano-vegano ‘La Locanda del Gusto’ di Corso Fogazzaro 109 a Vicenza.

La titolare, L.A. 56enne vicentina, ha allertato la Polizia di Stato ieri mattina alle 10. Quando si è recata nel locale per l’apertura, si è accorta che nottetempo, ignoti si erano introdotti all’interno dell’esercizio sfondando una ribalta in alluminio situata nella parte alta della porta d’ingresso.

Erano stati prelevati circa 300 euro di fondo cassa e il magazzino era in disordine, ma apparentemente senza ammanchi.