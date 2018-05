Tre 15enni denunciati per spaccio e furto di bici

Portati in comando per furto di bici sono stati denunciati anche per spaccio

THIENE – L’episodio è di sabato 19 maggio alle 20.30 circa, quando due giovani studenti si sono recati al Teatro Comunale per assistere ad uno spettacolo musicale organizzato dall’Istituto Comprensivo di Thiene. Nella circostanza hanno parcheggiato le proprie biciclette nella rastrelliera del Teatro e, al termine dello spettacolo, alle ore 22.30, hanno constatato che le biciclette erano state asportate. Sono quindi tornati a casa a piedi ed hanno informato i loro genitori di questo successo.

Uno dei genitori dei giovani studenti, nella mattinata di domenica 20 maggio, si è messo alla ricerca delle biciclette, ritenendo potessero essere state abbandonate da qualche parte. Nei pressi della Stazione Ferroviaria ha sorpreso due ragazzini in possesso delle biciclette oggetto di furto. Ha richiesto quindi l’intervento della Polizia Locale, che ha recuperato i mezzi ed ha accompagnato i due ragazzini, entrambi 15enni, in comando per accertamenti.

I due minorenni hanno ammesso che le biciclette erano state rubate la sera precedente davanti al Teatro.

All’interno degli uffici del comando, si è propagato però, immediatamente, un forte odore di Marijuana, tanto che uno dei due minorenni, messo di fronte all’evidenza, ha estratto un involucro contenente g. 10,5 di Marijuana, che deteneva all’interno della tasca dei pantaloni. Grazie ad una veloce attività investigativa, si è appurato che la Marijuana era di proprietà di un altro 15enne, a carico del quale è stata immediatamente eseguita una perquisizione. In occasione della perquisizione non è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, ma è stato accertato che su un ciclomotore in possesso del giovane, era applicata la targa identificativa di altro ciclomotore, targa plurisegnalata per infrazioni varie nella città di Thiene, peraltro più volte documentate (e fotografate) dai varchi elettronici recentemente installati.

Per tale motivo, a carico del genitore esercente la potestà, verranno elevati verbali ai sensi del Codice della Strada, quali: mancanza assicurazione e circolazione con targa non propria.

I tre 15enni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per il furto delle biciclette. Sono in corso accertamenti per verificare se altri giovani abbiano concorso nei reati.