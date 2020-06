Schio si trasforma in un set fotografico

Il famoso brand di abbigliamento Aeronautica Militare ha scelto Schio per lo shooting della sua collezione invernale 2020-2021. In questi giorni, infatti, il Giardino Jacquard, lo Spazio Shed e l’area esterna della Fabbrica Alta e del Lanificio Conte si sono trasformati in un set fotografico per mettere in risalto i nuovi capi del brand Made in Italy fondato da Cristiano Sperotto, che in pochi anni ha raggiunto un successo internazionale. «Siamo molto contenti che Aeronautica Militare abbia scelto la nostra città come location del set fotografico per presentare la sua prossima collezione – dice l’assessore Barbara Corzato -. Oltre ad essere un motivo d’orgoglio, è un’ulteriore opportunità per mostrare le bellezze di Schio a un pubblico sempre più vasto».