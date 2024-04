VICENTINO – Tenta di uccidere il fratello con un martello: arrestato 35enne alla fermata dell’autobus

Su segnalazione al numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Thiene sono intervenuti prontamente in via San Vincenzo, dove si segnalava la presenza di un individuo armato di martello che stava aggredendo un uomo nei pressi di un bar, per poi allontanarsi.

In pochi minuti, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, supportato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Breganze, è riuscito a rintracciare l’indagato, un 35enne senza fissa dimora già noto alle autorità per i suoi precedenti. L’uomo è stato trovato vicino a una fermata dell’autobus nei pressi dell’ex ospedale di Thiene e immediatamente immobilizzato dai militari intervenuti.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri, dopo aver interrogato sia la vittima – fratello dell’aggressore e nel frattempo soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di Santorso, non in pericolo di vita – sia alcuni testimoni, hanno permesso di chiarire l’accaduto e procedere con l’arresto in flagranza del 35enne per il reato di tentato omicidio.

Il martello utilizzato durante l’aggressione è stato rinvenuto poco distante dal luogo dell’incidente e sequestrato dagli agenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri di Thiene hanno trasferito l’arrestato presso il carcere di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.