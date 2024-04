VICENTINO – Tiene una cagnolina in uno sgabuzzino in pessime condizioni: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Schio (VI) hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Vicenza, un 69enne residente a Schio per il presunto reato di maltrattamento di animali.

I fatti risalgono alla mattinata di martedì 16 aprile scorso, quando, su incarico della Procura della Repubblica di Vicenza, i militari hanno eseguito un decreto di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione, è stato trovato un cane di taglia media, di sesso femminile, rinchiuso in un locale dalle dimensioni estremamente ridotte e in condizioni igienico-sanitarie molto precarie. A seguito di ciò, l’animale è stato sequestrato e affidato al canile comunale di Schio.

Va segnalato che nelle settimane precedenti, lo stesso individuo era già stato segnalato in stato di libertà per un altro episodio di maltrattamento animale. In quel caso, era stato sorpreso all’interno di un esercizio pubblico con una busta contenente tre cuccioli meticci, visibilmente in difficoltà.