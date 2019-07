Schio, demoliti due edifici comunali pericolanti

DEMOLITI DUE EDIFICI COMUNALI PERICOLANTI

Sono ormai conclusi i lavori di demolizione di due edifici pericolanti di proprietà comunale.

In particolare è stata demolita la vecchia abitazione in via Fornaci, nei pressi della sede della protezione civile e della comunità “Abilè”.

Questo intervento è stato cofinanziato dalla Regione del Veneto e nel sedime del vecchio edificio sarà a breve creata un’area verde.

L’altro edificio demolito si trovava in via Campagnola di fronte alla Caserma dei vigili del fuoco e l’area che prima era completamente abbandonata ritornerà ad essere un prato.