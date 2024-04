VICENTINO – Minaccia e tenta di investire l’ex fidanzata: arrestato 38enne

I carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette (VI), insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio (VI), hanno arrestato in flagranza di reato D.F., 38 anni, per il presunto reato di atti persecutori.

Nel pomeriggio del sabato scorso, in risposta a una chiamata al numero di emergenza, i militari sono intervenuti in un comune della Valle dell’Astico. Una donna aveva segnalato di aver visto il suo ex-fidanzato, nei pressi del suo luogo di lavoro. Quest’uomo era già stato denunciato in precedenza per atti persecutori dalla stessa donna, il che aveva portato all’attivazione di un codice rosso. Nonostante la fine della loro relazione, durata diversi anni, l’uomo non aveva accettato la separazione e aveva iniziato a fare telefonate intimidatorie e a inviare messaggi minacciosi.

Dalle indagini è emerso che quel pomeriggio l’uomo si era prima appostato in macchina vicino al luogo di lavoro della donna, pronunciando poi frasi minacciose nei suoi confronti. In un momento successivo, l’uomo, risalito in macchina, ha accelerato in direzione della donna, cercando di investirla.

Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette sono intervenute prontamente e hanno condotto l’uomo in caserma. Dopo gli accertamenti di routine, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, è stato trasferito in carcere a Vicenza. In seguito alla convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Vicenza, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.