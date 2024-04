VICENTINO – Auto ribaltata fuori strada: due feriti in ospedale

Intorno alle 18:40 di Domenica 14 aprile 2024, una Fiat 500L stava viaggiando lungo via San Benedetto nel comune di Bressanvido in direzione di Pozzoleone. Per motivi ancora da determinare, l’auto è uscita di strada sul lato sinistro, finendo ribaltata su un terreno agricolo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre gli occupanti, il servizio medico d’urgenza 118 di Vicenza per assistere i due passeggeri, i quali sono stati trasportati in condizioni serie all’ospedale di Vicenza, e una pattuglia del consorzio NE.VI. per gestire la scena dell’incidente e regolare il traffico.