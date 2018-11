SANDRIGO – Luce e Gas: consigli per il risparmio. Incontro di Confartigianato

Gas e luce: risparmio energetico in casa. Consigli pratici.

Mercoledì 21 a Sandrigo incontro promosso dall’Anap

Come leggere le bollette del gas ed energia elettrica? Cosa ci aspetta con la liberalizzazione del mercato dell’energia? Quali consigli per risparmiare in casa? La parola agli esperti che forniranno sul tema utili consigli.

È questo il contenuto dell’incontro promosso dall’Anap, Mandamento di Vicenza, per mercoledì 21 novembre a Sandrigo. Ospitati nella sede della Cooperativa Margherita, dalle 15.30, con gli esperti delle Categorie Termoidraulici, Elettricisti, Antennisti e altri installatori Confartigianato Vicenza e del Consorzio CAEM, si potrà capire come sta cambiando il mercato delle forniture e come l’Associazione possa essere valido punto di riferimento e proporre soluzioni.