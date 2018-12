ROSÀ – “Casa dello spaccio”: 1 arresto e 1 denuncia

Continuano su tutto il territorio i servizi coordinati volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, durante i quali i Carabinieri continuano a ricevere numerose preziosissime segnalazioni su soggetti sospetti o luoghi di ritrovo. E così, i Carabinieri della Stazione di Rosà hanno arrestato il 22enne cittadellese Andrea Pasinato e denunciato il concittadino 36enne C.D. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, ai Carabinieri della Stazione di Rosà, era pervenuta la notizia di un giovane ragazzo cittadellese che sarebbe stato dedito allo spaccio nelle zone di Tezze sul Brenta. Immediate l’attività di indagine e riscontro della Stazione Carabinieri, che rintracciato il giovane, proprio a Tezze sul Brenta: hanno rivenuto su di lui 9 grammi di marijuana in dosi, 3 grammi di cocaina e oltre 300 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

I Carabinieri sono quindi andati a casa del Pasinato nel comune di Cittadella, dove dimora anche il 36enne C.D. Anche in questo caso, nonostante le reticenze dei due soggetti, sono stati rinvenuti disseminati in tutta la casa ulteriori 190 grammi circa di marijuana, 35 di hashish e materiale per il confezionamento, fra cui numerosi bilancini digitali. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto un’agenda con dettagliate informazioni dell’attività di spaccio del Pasinato.

Per Pasinato si sono aperte le porte del carcere padovano in attesa di udienza di convalida, mentre per C.D. è scattata denuncia per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.