Raffaele Cogo eletto presidente di Campagna Amica

È Raffaele Cogo, 52 anni, sposato con tre figli, il nuovo presidente di Campagna Amica Vicenza. Succede a Dino Panozzo, che per sette anni è stato alla guida dell’Associazione.

Dirigente associativo di Coldiretti di lungo corso, Panozzo lascia un’importante eredità a Raffaele Cogo, che si ripromette di proseguire nel percorso intrapreso e contribuire, mettendo a disposizione tempo ed esperienza, allo sviluppo della cultura del km0.

L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi, per voto dei componenti del Consiglio provinciale di Campagna Amica Vicenza. Entusiasta il presidente eletto, Raffaele Cogo, ha subito presentato le proprie intenzioni e linee programmatiche. “Il Consiglio mi ha dato fiducia ed ho accettato con piacere – commenta Cogo – perché ritengo di essere parte del successo di Campagna Amica, di crederci e di volerlo vedere ancor più forte. Lo sviluppo della filosofia del km0 è costante ed in evoluzione. Si tratta ancora di un mercato di nicchia, ma negli ultimi anni, grazie agli interventi di Coldiretti, si è notevolmente espanso”.

I cittadini, quindi hanno modificato le proprie abitudini, che vanno sempre più nella direzione del consumo attento, consapevole e di qualità. “Noi produttori siamo parte del cambiamento – prosegue Cogo – non lo viviamo da fuori, ne siamo i diretti protagonisti. Per questo dobbiamo lavorare bene e con entusiasmo. La logica naturale, ciò che i cittadini consumatori si attendono, è che portiamo nei mercati prodotti di qualità e del territorio. Al tempo stesso, però, è necessario che facciamo sempre più rete. Noi produttori di Campagna Amica siamo una grande famiglia, perciò dobbiamo operare con entusiasmo e passione. E, soprattutto, è opportuno che mettiamo a disposizione del tempo per la crescita dei mercati, come avviene per il mercato coperto di Vicenza, perché il successo di ciascuno è il successo di tutti”.

Ricordiamo che Campagna Amica, promossa da Coldiretti, nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, rendendo evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro.

“Ringraziamo di cuore Dino Panozzo per il lavoro fatto in questi sette anni di Presidenza – concludono il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – e parimenti confidiamo nell’entusiasmo fin da subito manifestato da Raffaele Cogo, titolare di un’azienda moderna e che ha saputo innovarsi a Sossano, nel Basso Vicentino”.