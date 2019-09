Oltre 12mila euro il ricavato da Santa Run per le malattie rare

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La Giunta Comunale ha ricevuto ieri nella sala consiliare del Comune, gli organizzatori dell’evento “Santa Run” la corsa promossa dal quartiere di Santa Croce per raccogliere fondi in aiuto alla piccola Giorgia, bimba scledense affetta dalla sindrome di Sanfilippo, rara malattia genetica. La gara, che si svolge sempre il primo venerdì di luglio, ha visto nei suoi 10 chilometri la partecipazione di 315 adulti e 160 bambini, numero in assoluto più alto delle quattro edizioni fin qui svolte.

Entusiasti e commossi Giovanni e Alessandra Toniolo, genitori di Giorgia, che con i rappresentanti del Consiglio di Quartiere 7, Laura Grigolo e Mauro Zattara hanno esibito la gigantografia dell’assegno di 12.415 euro raccolti e destinati al TIGEM di Pozzuoli, istituto di Telethon che studia le sindromi genetiche rare.