Lavori alla Bertoliana – Soprana: “Attacchi ridicoli”

“Non so se sentirmi più infastidita o divertita dalla polemica che, puntuale, è insorta dopo l’annuncio dell’avvio dei lavori per il restauro dei bagni e del portale di palazzo San Giacomo, in biblioteca Bertoliana”. Così scrive in un comunicato Caterina Soprana, Presidente di Idea Vicenza Rucco Sindaco. “Sui social -continua Soprana- è partita la gogna. Dal delirio dei Giovani Democratici al sorprendente concerto di post di alcuni studenti che agli otto giorni di chiusura effettiva (peraltro della sola sede di San Giacomo) imputano il probabile mancato centro all’esame della vita per la colpevole privazione di un luogo dove studiare.

Eppure le criticità erano note a tutti, subite a lungo dagli stessi utenti che da tempo chiedevano che si ponesse mano ad una situazione oramai insostenibile.

Finalmente si trovano i soldi e i lavori possono partire e, invece di essere tutti contenti, cosa accade? Che monta il disappunto perché la biblioteca rimane chiusa, fra le feste natalizie, una manciata di giorni durante i quali, rassicura la stessa presidente Chiara Visentin, si potrà usufruire dei posti a sedere di Palazzo Costantini, aumentati quest’estate, garantendo un orario di servizio che è il più ampio in città: 7 giorni su 7. In diverse giornate, fra l’altro, si chiude alle 22, mantenendo lo sforzo organizzativo nonostante dalle 20.30 alle 22.00 ci siano sempre pochissimi ragazzi che frequentano (quando, nella stessa fascia oraria, in molte città universitarie le sale studio sono affollate di studenti).

Dopo tanto impegno Sindaco e amministrazione riescono a far quadrato fra reperimento fondi, autorizzazioni da parte della Soprintendenza, necessità tecniche e burocratiche per poter salvaguardare e rendere degna del suo ruolo la sede storica di una biblioteca comunale dove passano in media 130 mila persone l’anno, e ancora c’è chi fa polemica perché per 8-10 giorni gli studenti non potranno preparare i loro esami studiando in biblioteca.

Ridicoli, non trovo termine più idoneo a definire questi attacchi, che rivelano maldestramente la consueta finalità di mettere in cattiva luce l’operato del Sindaco Rucco. Per l’ennesima volta, ogni occasione è buona per creare strumentalizzazioni orchestrate ad arte contro tutto ciò che porta il nome dell’attuale amministrazione, colpendo, fra l’altro, (più o meno indirettamente) anche coloro che, come la Presidente, il Direttore e il personale della Bertoliana, da mesi lavorano sodo e spendono tempo ed energia nel cercare di apportare miglioramenti, risolvere problemi, rispondere alle esigenze e alle richieste ripetutamente avanzate da innumerevoli utenti.