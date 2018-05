Incidente Valdastico – Lo schianto per un colpo di sonno

A qualche giorno dall’inferno scatenatosi lungo la Valdastico Sud poco dopo il casello di Albettone-Barbarano in direzione di Vicenza emergono altri dettagli sulla tragedia che ha provocato la morte di 4 persone. Una in un primo incidente del marocchino 33enne Mourad Bettane, di Cortiglione, in provincia di Asti e nel secondo tremendo incidente di Arianna Rossetto (17 anni), del padre Luciano (51) e di Florio Pozza (60).

Nel secondo caso, come è noto, un camion è piombato sulle auto in coda provocando un incendio che ha spezzato tre vite. Intervistato dal Giornale di Vicenza (edizione cartacea odierna, pagina 12, il camionista Lucio Perini, 50 anni, il camionista di Trecastelli (Ancona) ha negato di essere stato distratto dal telefono e afferma di essere stato annebbiato da un colpo di sonno. Ha provato a schivare la prima corsia con le auto incolonnate finendo sulla seconda. Sarà ascoltato dal pubblico ministero Luigi Salvadori. Sull’incidente vi è un’inchiesta per omicidio stradale. L’autista non aveva assunto alcool ed ha rispettato i tempi di guida e di riposo. Il camion viaggiava a 90 km orari, sotto quindi i 100 massimi previsti per i camion con peso superiore a 3,5 tonnellate. Indagato anche l’autista della Golf del primo incidente, il 42enne Mounir Bengzaili, di Sermide e Felonica (Mantova). Era alla guida del veicolo e ne ha perso il controllo causando la morte di uno dei tre passeggeri.