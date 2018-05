ENEGO – La ragazza che si è gettata del “Ponte dei Suicidi” ci aveva già provato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Questa volta non ha trovato sulla sua strada delle persone di animo nobile che l’hanno salvata. La ragazza che ieri si è suicidata dal ponte di Valgadena, una giovane 23enne originaria di Bergamo, aveva già tentato il suicidio nella stesso luogo pochi mesi fa. Era l’8 marzo scorso quando i Gheller, due fratelli di Foza, stavano attraversando il ponte. I due, militari dell’Arma, si fermarono con l’auto dopo aver visto la ragazza che era in procinto di gettarsi nel vuoto. Riuscirono a trattenerla, bloccandola e, con l’aiuto del 112 subito allertato, le impedirono di compiere l’estremo gesto. Fu necessario smontare anche le griglie di sicurezza del ponte e l’episodio ebbe forte rilevanza nei media proprio per il gesto dei due fratelli-eroi. La giovane venne poi ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Bassiano. Purtroppo ieri la giovane è tornata sul ponte ed è riuscita a portare a termine il suo disperato gesto.