VENETO – Ragazzina 12enne molestata, convalidati i due arresti

E’ stato convalidato nel pomeriggio di ieri dal Gip di Verona, Carola Musio, l’arresto dei due cittadini indiani che avrebbero molestato all’uscita di scuola una ragazzina di 12 anni.

Il giudice ha tuttavia formulato nei loro confronti soltanto l’ipotesi di reato di violenza sessuale su minorenne, e non anche quella di sequestro di persona, ipotizzata dagli investigatori al momento dell’arresto dei due.

A denunciare l’episodio è stata la dodicenne, assieme alla madre, attirata dalle urla della figlie contro i due uomini, di 37 e 47 anni, che l’avevano attirata in una strada secondaria all’uscita dalla scuola, e poi si erano dati alla fuga.

Gli arrestati, senza fissa dimora, probabilmente impiegati come manodopera nel settore agricolo, avrebbero negato le circostanze dicendo che si trattava di un equivoco.

Le indagini sono condotte dai carabinieri.