Da Montecchio Maggiore a Trento a piedi per l’adunata degli Alpini

170 chilometri, da percorrere a piedi in 5 giorni da Montecchio Maggiore a Trento, sede dell’adunata 2018 degli Alpini. È questa l’impresa che affronteranno 12 Alpini di varia provenienza, tra cui due di Montecchio Maggiore, su iniziativa del Gruppo Podisti della Sezione di Valdagno. La partenza è fissata lunedì 7 maggio alle 8 dalla sede del Gruppo di Montecchio Maggiore in via S. Pio X. Alle 8,30 gli Alpini sosteranno davanti al Monumento ai Caduti in Piazza Marconi per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre: saranno raggiunti dagli studenti della scuola secondaria di primo grado “A. Frank”, della scuola primaria “Manzoni” e della scuola dell’infanzia “Dolcetta” che intoneranno alcune canzoni in onore delle penne nere.

Alle 9,30 altra sosta in via Veneto, dove gli Alpini incontreranno gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ceccato”, della primaria “S. Francesco” e dell’infanzia “Rodari”: qui sono in programma i saluti dei rappresentanti degli Alpini, l’alzabandiera, la lettura di alcuni brani e l’esecuzione di alcune canzoni.

Da lì gli Alpini proseguiranno la loro marcia per raggiungere la meta della prima tappa, ossia località Mucchione a Valdagno. La seconda tappa terminerà a Posina, mentre la terza si concluderà a Passo Coe; quarta tappa con arrivo a Vigolo Vattaro e infine l’ultima tappa, che li condurrà a Trento.

Per il Gruppo Podisti della Sezione di Valdagno si tratta dell’undicesima adunata raggiunta a piedi, per un totale di circa 2.000 chilometri percorsi contando solo sulle proprie gambe e sull’inesauribile spirito alpino.

“Auguriamo una buona avventura a questi temerari Alpini – afferma il sindaco Milena Cecchetto – che incarnano perfettamente il carattere forte e tenace di tutte le penne nere. Tutta la città di Montecchio Maggiore sarà idealmente al loro fianco in questa loro straordinaria impresa”.