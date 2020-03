Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il 70% degli ammalati – in terapia intensiva – di Coronavirus sono di fatto anziani. Per questo il Governo consiglia loro di stare a casa. I Vicentini come stanno vivendo le restrizioni dell’ultimo decreto? Servizio di Ottavia Castegnaro.