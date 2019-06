Cantieri stradali estivi, dall’1 luglio al via un intervento sui sottoservizi in corso San Felice e Fortunato

Prenderà il via lunedì 1 luglio l’intervento di posa delle nuove condotte di acqua e gas e di potenziamento delle linee dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni su corso San Felice e Fortunato, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con viale Roma e la rotatoria di viale Milano. Il cantiere, a cura di Aim, contrassegnato con il bollino nero dal punto di vista dell’impatto sulla viabilità, ha visto un lavoro di coordinamento con le associazioni dei commercianti del quartiere di San Felice al fine di minimizzare il più possibile i disagi alle attività economiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino al 30 agosto il tratto di strada interessato dal cantiere sarà chiuso alla circolazione.

Stanno procedendo come da cronoprogramma, e termineranno venerdì 28 giugno, i lavori di posa di cavidotti per telecomunicazioni ed energia e di tubazioni per il teleriscaldamento (bollino rosso) su corso San Felice e Fortunato, nel tratto tra via dei Mille e la rotatoria di viale Milano. Da sabato 29 giugno verrà ripristinato il doppio senso di marcia dall’incrocio con via dei Mille fino alla rotatoria con viale Mazzini/viale Milano.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria e delle rampe del sottopasso all’incrocio tra viale del Sole e via Brigata Granatieri di Sardegna, da domani, giovedì 27 giugno, l’innesto di via Brigata Granatieri di Sardegna su viale del Sole (lato Biron) sarà chiuso alla circolazione. Il cantiere, contrassegnato con il bollino arancione dal punto di vista dell’impatto sulla viabilità,da lunedì 1 lugliorichiederà la chiusura anche dell’innesto di via Brigata Granatieri di Sardegna su viale del Sole (lato centro città).

Dall’1 luglio, inoltre, nell’ambito del cantiere della nuova tangenziale di Vicenza, in strada Ambrosini prenderanno il via i lavori di realizzazione del sottopasso (bollino arancione). L’intervento richiederà la chiusura alla circolazione di strada AmbrosinI e l’istituzione di alcuni divieti di sosta, evidenziati da appositi cartelli.

Cantieri in corso

Proseguono i lavori (bollino nero) su viale d’Alviano per consentire la sostituzione dei sottoservizi a cura di Aim e Viacqua: fino al 30 agosto è prevista la chiusura delle due corsie di marcia da porta San Bortolo (ospedale) a porta Santa Croce (Questura – viale Mazzini). Per facilitare l’accesso al centro storico è stata disposta l’attivazione del doppio senso di circolazione in contra’ San Bortolo, da porta San Bortolo fino all’incrocio con via Tasso.

Sono in corso anche i lavori di ripristino del manto stradale in via Vaccari (bollino rosso). Il cantiere comporta il restringimento (dalle 8.30 alle 12 e dalle 13 alle 17) del tratto tra via Ferreto de Ferreti e via Maganza. Per garantire l’esecuzione dei lavori sono istituiti anche alcuni divieti di sosta, evidenziati da appositi cartelli. Fuori dagli orari indicati, viene ripristinata l’ordinaria viabilità veicolare. Nel corso della prossima settimana, è prevista la chiusura, per una giornata, della svolta tra via Vaccari e via Maganza, con il traffico deviato all’interno del quartiere su via Filzi e via Damiano Chiesa.

Autobus

Le linee dei bus che passano per le aree interessate dai cantieri subiranno deviazioni e spostamenti di fermate. Le informazioni sono disponibili sul sito di Svt www.svt.vi.it.

Luceverde Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza