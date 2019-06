Autugru guasta sversa olio in strada: caos a Trissino

Mattina di forti disagi e traffico bloccato a Trissino, nel cantiere della Pedemontana, per un incidente avvenuto ad un mezzo.

Un autogru guasta ha sversato 40 litri di olio sull’asfalto di via dell’Industria e via San Rocco. Per consentire l’intervento di pulizia e messa in sicurezza del mezzo via San Rocco è stata chiusa mentre in via dell’Industtia si viaggia a senso unico alternato.