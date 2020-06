Asiago, focus sui cantieri al via

Superata l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e archiviate le piogge degli ultimi giorni, proseguono i lavori pubblici nel centro storico di Asiago. In primis si segnala che sono ultimati gli interventi previsti in viale Matteotti dove sono state completamente rifatte le tubature dell’acqua piovana perchè danneggiate e non più funzionanti, sono stati aggiunti tombini per favorire lo scolo dell’acqua e sono stati sistemati gli allacciamenti delle fognature; si è inoltre provveduto al cablaggio della fibra ottica e al rifacimento del marciapiede dal lato che porta al cinema Lux. «Abbiamo dovuto chiudere viale Matteotti al traffico stradale per quattro giorni, da lunedì 8 a giovedì 11 giugno – spiega Franco Sella, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Asiago -. Contavamo di riaprire la strada un giorno prima, ma la pioggia ha allungato i tempi. Mi rendo conto del disagio avuto dai cittadini in questi quattro giorni di chiusura, ma era necessaria un’azione di questo tipo per lavorare in sicurezza e per terminare con celerità l’intervento». Dal 15 giugno, inoltre, riflettori puntati sull’aiuola di piazzetta Pesa che verrà sistemata; all’inizio di via Monsignore Bortoli verrà anche creata un’area di sosta per gli studenti delle vicine scuole medie. «È stata riaperta la carreggiata di via Giuseppe Verdi – chiude Franco Sella -. La ditta ha terminato la fase di messa in sicurezza del tetto dello stabile colpito dall’incendio lo scorso marzo. Chiedo ai cittadini di portare ancora un po’ di pazienza, stiamo lavorando per rendere Asiago non solo più bella e sicura, ma anche accessibile alle persone con disabilità. Purtroppo l’emergenza sanitaria e le piogge stanno ritardando quella che era la tabella di marcia iniziale; gli interventi non sono però posticipabili al prossimo autunno per non incappare nel rischio di condizioni meteo sfavorevoli che farebbero saltare tutto».