ARZIGNANO – Arrestati due trafficanti di droga

Vennero arrestati, ad Arzignano (VI), in flagranza di reato, alla fine di novembre del 2018, loperazione della Stazione Carabinieri del posto aveva portato a diverse perquisizioni, personali e locali, nonché al sequestro di:

10 chilogrammi di capsule di papavero da oppio;

400 grammi di oppio;

940,00 euro, in contanti, provento dellattività illecita;

Bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre a tre telefoni cellulari.

Questa mattina, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, i Carabinieri di Arzignano hanno arrestato i due cittadini indiani responsabili del traffico di stupefacenti: SINGH Parvinder e BHATIA Sandeep, entrambi trentaquattrenni e cittadini indiani, regolarmente residenti nella città del Grifo.

I due sono stati condannati, dal Tribunale di Vicenza, il primo alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa, mentre il secondo a tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa.

Dopo le operazioni di rito, i due arrestati sono stati condotti presso le proprie abitazioni, dove sconteranno la pena in regime di detenzione domiciliare.