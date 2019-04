ALTO VICENTINO – Raffica di controlli antidroga: 7 fra denunciati e segnalati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

La Compagnia dei Carabinieri di Schio ha effettuato una serie di controlli ad alto numero di pattuglie durante il weekend ed i risultati sono numerosi: ancora molti gli assuntori di sostanze stupefacenti individuati. Un soggetto è stato denunciato per spaccio

M.G., scledense di 21 anni, operaio incensurato e P.E., scledense di 22 anni, disoccupato con pregiudizi di polizia sono stati controllati a piedi a Santorso in Via del Santuario e trovati rispettivamente con gr. 0,90 e gr. 0,30 di marijuana e pertanto segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Assieme a loro vi era A.M., scledense di 21 anni, operaio con pregiudizi polizia, il quale deteneva gr. 24,6 della stessa sostanza.

Considerando l’elevata quantità rinvenuta rispetto a M.G. e P.E., nonché il fatto che tutti loro si trovassero senza motivo a piedi in un Comune limitrofo a quello di residenza, si è ritenuto che A.M. stesse compiendo attività di spaccio al momento del controllo e pertanto è stato opportunamente deferito.

I successivi controlli nel territorio hanno portato alla segnalazione in qualità di assuntori di:

A.M.M., bengalese di 41 anni, commerciante incensurato, controllato a Piovene Rocchette a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di gr. 0,9 di “eroina” e gr. 6,5di “hashish” e per questo colpito dalla sanzione del ritiro della patente di guida.

M.F., vicentino di 44 anni, operaio con pregiudizi di polizia;

vicentino di 44 anni, operaio con pregiudizi di polizia; H.R., bengalese di 26 anni, operaio con pregiudizi polizia;

controllati a Malo a piedi in Via Leonardo da Vinci e trovati in possesso rispettivamente di gr. 4,20 gr. 10,47di “marijuana”.

N.A., marocchino di 54 anni, nullafacente pregiudicato, controllato a Schio a piedi in Via XXIX Aprile e trovato in possesso di gr. 1,20di “hashish”.

Infine, si è provveduto a sequestrare un motociclo privo di assicurazione di proprietà di G.D., albanese cl. 1993, disoccupato con pregiudizi polizia. Il soggetto è stato fermato a Santorso in Via Francesco Lucchin durante un posto di controllo a bordo del suddetto veicolo.

I controlli sono avvenuti durante tutto l’arco dei giorni di venerdì e sabato, sia in orario diurno che notturno.