A Thiene arriva la Stazione Meteo

A Thiene attiva la stazione meteo

per misurare i fenomeni atmosferici

La Città di Thiene si è dotata in questi giorni di una stazione per il rilevamento dei dati meteo.

«E’ uno strumento importante – spiega l’Assessore alla Protezione Civile, Andrea Zorzan – perché permette di misurare in tempo reale le condizioni meteo avverse e, in caso di anomalia dei fenomeni, consente agli operatori della Protezione Civile di intervenire e capire subito il quadro della situazione. I dati raccolti – continua Zorzan – sono quindi studiati e storicizzati in modo da creare un archivio che in tal modo registra anche l’evoluzione delle condizioni atmosferiche negli anni».

Temperatura, umidità, pressione atmosferica, direzione e intensità del vento, piovosità oraria e irraggiamento solare sono i dati che la stazione thienese è abilitata a misurare.

Alimentata completamente ad energia green grazie ai due pannelli fotovoltaici, la strumentazione è installata nell’area di verde pubblico di via del Costo.

«Le stazioni meteo più vicine a Thiene – è il commento del Sindaco, Giovanni Casarotto – sono quelle che l’Arpav ha installato nei comuni di Montecchio Precalcino e di Malo. Avere un punto di riferimento per la misurazione nel tempo dei fenomeni meteo e della frequenza di quelli cosiddetti eccezionali è utile anche ai fini della programmazione delle opere pubbliche».

«Ringrazio la ditta UEO srl che ha donato a Thiene la stazione, assumendosi anche l’onere della manutenzione nel tempo – conclude quindi Andrea Zorzan – ed invito la Cittadinanza ad aver cura e rispettare con senso civico questo strumento così prezioso».