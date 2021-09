Zaia: “Bene i 20-29 anni. Non c’è per ora rischio di cambio zona. Il Governo si decida sulla terza dose”

I dati sono ancora da zona bianca e non c’è pericolo imminente di passaggio di zona poiché l’incidenza dei contagi è di 92,9 su 100 mila abitanti. 5% occupazione terapie intensive, 3% occupazione area medica.

Ci sono 637 nuovi positivi e 2 decessi nelle ultime 24 ore.

13.079 sono le persone in isolamento, 456.975 i postivi da inizio pandemia. 279 (-7) i ricoverati, 225 in area non critica (-5) e 54 in terapia intensiva (-1). 11.643 i decessi da inizio pandemia.

Per i vaccini si torna ad un incremento delle prenotazioni.

La popolazione veneta vaccinata o prenotata è al 78,9% (quelli sopra i 12 anni).

Dal 13 agosto abbiamo avuto 25300 accessi alle vaccinazioni dei 12-25 anni.

Ricordo che i 12-25 anni possono vaccinarsi direttamente senza prenotazione e lo stesso gli over 60.

Il Governo deve decidere il prima possibile se si fa o no la terza dose, per questioni organizzative. Anche perché se l’obiettivo sono i fragili dobbiamo occuparci delle case di riposo (30 mila ospiti). Annuncio che abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 30 settembre con vaccini disponibili quindi se si decide sulla terza dose, questi passeranno in seconda fila e chi si è prenotato la prenotazione rischia di slittare.

SUI VACCINI serve informazione perché il 20% che non si è vaccinato vi sono quelli che non si possono vaccinare e coloro che hanno paura di vaccinarsi e non solo i no vax convinti, che non si vaccineranno mai. E’ fondamentale fare un’informazione corretta di accompagnamento alla vaccinazione soprattutto sul fronte delle fake news. Non siamo in fase emergenziale con le forniture dei vaccini.