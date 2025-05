Vicenza – Vuoi diventare rilevatore statistico? C’è tempo fino al 30 maggio per presentare domanda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ultimi giorni per partecipare al bando relativo all’aggiornamento dei rilevatori statistici. C’è tempo fino alle 12 del 30 maggio 2025 per presentare domanda alla selezione pubblica per soli titoli per l’aggiornamento dell’Albo comunale dei rilevatori per le indagini statistiche, indetto dal Comune di Vicenza.

L’Albo è costituito al fine di individuare i rilevatori a cui conferire gli incarichi occasionali per l’effettuazione delle rilevazioni statistiche di competenza del Comune nel biennio 2025-2027. Ai rilevatori statistici individuati verrà proposto un contratto occasionale con copertura economica garantita da fondi Istat. Il compenso per ogni indagine, calcolato sul numero di interviste effettuate, varia in base alla tipologia della rilevazione ed è compreso indicativamente tra i 300 e i 1500 euro.

È possibile partecipare, effettuando l’iscrizione tramite una procedura on-line: per poter procedere è indispensabile identificarsi tramite SPID/CIE/CNS, e presentare un curriculum vitae in formato pdf/a. La dimensione del file non può superare 3 MB. Il curriculum vitae deve contenere i soli dati personali pertinenti rispetto alle finalità della graduatoria (nome, cognome, titoli di studio, esperienze professionali) e non altri dati non pertinenti quali ad esempio recapiti personali (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, foto, codice fiscale).

Per procedere con l’iscrizione on-line, sarà necessario accedere alla pagina di compilazione della domanda: https://servizi2.comune.vicenza.it/servizi/concorsi/rilstat2025/

Completata la procedura, verrà inviata una mail nella casella di posta personale con il numero di riferimento della domanda.

La procedura di compilazione on-line prevede queste fasi: il collegamento alla pagina di compilazione della domanda, accedendo con il proprio account SPID/CIE/CNS; la compilazione della domanda; la verifica della correttezza dei dati inseriti; e infine l’attribuzione automatica da parte della procedura di un numero progressivo (ticket) identificativo della domanda di partecipazione con l’indicazione della data e orario di caricamento.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/Novita/Avvisi/Selezione-pubblica-per-soli-titoli-per-l-aggiornamento-biennale-dell-albo-dei-rilevatori-statistici