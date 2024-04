VICENZA – Va in Posta con lo smartphone rotto e ne vuole uno nuovo, perde le staffe: denunciato

Verso le 12.30 di ieri, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato – Questura è intervenuto a Vicenza, presso l’Ufficio Postale di Viale Roma, ove era stata segnalata la presenza di cliente, di origine straniera, che lamentando delle problematiche inerenti la ricezione mobile del proprio smartphone con gestore “Poste mobile” pretendeva dagli addetti all’Ufficio Postale la riparazione del telefono o comunque la consegna di un nuovo smartphone adducendo che, di fatto, “tutti ne hanno uno”.

Gli addetti allo sportello cercavano di spiegare all’utente che per quel tipo di problematica doveva rivolgersi ad un centro di telefonia specializzato ma questi non sentiva ragioni. Diventava sempre più insistente e verbalmente aggressivo, tanto da rendere necessario l’intervento della Polizia di Stato.

All’arrivo degli Agenti, l’uomo si dimostrava scarsamente collaborativo. Condotto bonariamente all’esterno dell’Ufficio Postale, improvvisamente si scagliava contro l’ingresso, minacciando di entrare nuovamente per sistemare la contesa sorta, impattando, in tal modo, contro i Poliziotti che cercavano di contenerlo.

Si rendeva pertanto necessario portarlo in Questura per la compiuta identificazione e per l’ulteriore seguito di legge.

Lo stesso è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.