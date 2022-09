VICENZA – Uomo in stato confusionale in via Baracca: la polizia locale lo affida al figlio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nei giorni scorsi la polizia locale ha soccorso una persona anziana in stato confusionale che si trovava in via Francesco Baracca.

Avvisati da un cittadino della presenza di un uomo in evidente difficoltà, gli agenti, che stavano eseguendo controlli antidegrado nell’area, hanno raggiunto l’anziano.

Quest’ultimo, in preda ad uno stato di agitazione, non è riuscito a comprendere le richieste della polizia locale di declinare le proprie generalità, facendo capire di non conoscere bene la lingua italiana.

Al fine di contattare qualche familiare, gli agenti hanno, quindi, chiesto l’intervento di un connazionale, domandando ad alcuni residenti se lo conoscessero. Dopo vari tentativi, sono riusciti ad individuare il luogo di residenza dell’anziano.

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione indicata riuscendo a contattare il figlio, il quale non era a conoscenza della situazione di difficoltà del padre.