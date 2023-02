VICENZA – Trovato morto 46enne nel parcheggio Cattaneo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina, alle 8.30, nel cantiere del parcheggio Cattaneo a Vicenza, è stato ritrovato il cadavere di un 46enne, già noto alle forze dell’ordine. Inutile l’intervento dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, probabilmente avvenuto per cause naturali.

Il corpo è stato trovato rannicchiato su se stesso. La polizia ha identificato l’uomo, ma le indagini sulla sua morte, anche se pare sia dovuta a cause naturali, sono ancora in corso.