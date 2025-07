Vicenza, tenta di scassinare un negozio di parrucchieri con un piccone: arrestato straniero

Alle prime luci dell’alba di martedì 29 luglio 2025, intorno alle 4.45, un equipaggio delle Volanti della Questura di Vicenza è intervenuto in via Battaglione Framarin a seguito di una segnalazione al 112 per un tentativo di furto in atto presso un negozio di parrucchieri.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno sorpreso un uomo che, all’interno delle pertinenze del salone, cercava di forzare l’ingresso brandendo un piccone. Alla vista della Polizia, l’individuo ha tentato di fuggire scavalcando la recinzione di un’abitazione vicina. Raggiunto da uno degli operatori, si è divincolato con violenza, spintonandolo e graffiandolo all’avambraccio, prima di tentare una nuova fuga.

L’uomo è stato infine bloccato grazie all’intervento di una seconda pattuglia sopraggiunta in ausilio. Il fermato è stato identificato come M.M., cittadino serbo di 38 anni, disoccupato, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. Su di lui gravava inoltre un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Vicenza lo scorso 29 maggio, in seguito a una tentata rapina.

Il piccone è stato sequestrato e M.M. è stato condotto in Questura, dove è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata si è tenuto il processo con rito direttissimo.