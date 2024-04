Vicenza si riempie di tricolori per l’Adunata: ecco i punti di distribuzione per i cittadini

L’imbandieramento ufficiale è già cominciato nei giorni scorsi e man mano le vie e le piazze della città saranno vestite a festa con ben 26.000 bandiere, per accogliere come merita la grande invasione pacifica e festosa di Penne Nere in programma dal 10 al 12 maggio prossimi. A un mese esatto dall’evento, l’invito ai Vicentini è a contribuire a colorare il capoluogo, affiggendo anche alle finestre e ai balconi le bandiere verde-bianco-rosse, disponibili in diversi punti di distribuzione.

Vicenza, 8 aprile 2024 – L’imbandieramento istituzionale della città è appena cominciato e già il colpo d’occhio è bellissimo. Ma siamo solo all’inizio: nei prossimi giorni a sventolare su Vicenza saranno ben 26.000 bandiere italiane. Un coloratissimo benvenuto per le 400 mila persone attese nel capoluogo nei tre giorni (10-12 maggio) dell’imminente 95a Adunata Nazionale degli Alpini, ma anche un omaggio a quei valori che sono di tutti noi, per i quali gli Alpini hanno combattuto e per i quali ancora oggi si prodigano.

E allora la società organizzatrice AA2024 e la Sezione ANA Vicenza “Monte Pasubio” lanciano un caloroso invito ai Vicentini non solo a pazientare per eventuali temporanei disagi, ma a vivere con la città la grande festa dell’Adunata Nazionale Alpini, che torna a Vicenza dopo ben 33 anni.

E li esorta tutti a colorare fin da subito i quartieri con il Tricolore!

Chi vorrà appenderlo a finestre e balconi, potrà ritirare –previo contributo libero a titolo di rimborso spese- la bandiera nei seguenti punti di distribuzione:

Palazzo Folco, contra’ San Marco 30 (lun-ven 9-12)

Gruppo Alpini San Lazzaro, via Natta 7 (mer 15.30-18, dom 10-12)

Gruppo Alpini Polegge Laghetto, strada Polegge, 82 (lun 8.30-11.30)

Gruppo Alpini Villaggio Del Sole/Maddalene, via A. Grandi, 10 (lun-ven 17-19)

Gruppo Alpini San Pio X, via Calvi 5/a (dom 9.30-12.30)

Gruppo Alpini Monte Berico, piazzale della Vittoria, 11 (sab 10-12)

Gruppo Alpini San Bortolo, via Rosmini 3 (tutti i giorni, 10-12)

Gruppo Alpini Anconetta, via Natta 7 (sab e lun 16-18)

Gruppo Alpini Borgo Casale, Strada di Borgo Casale 2/a (sab 9-11)