VICENZA – Ruba marsupio da un furgone poi aggredisce la polizia: arrestato richiedente asilo

Durante un servizio di controllo, un equipaggio della Polizia di Stato di Vicenza ha notato un individuo che prelevava qualcosa da un furgone parcheggiato in una ditta specializzata nella consegna di medicinali a domicilio, situata in Viale Verona. Dopo il prelievo, l’uomo è fuggito rapidamente a bordo di una bicicletta, dirigendosi verso il centro della città. I poliziotti hanno immediatamente iniziato un inseguimento per fermare il fuggitivo.

Una volta raggiunto, l’uomo ha cercato di sfuggire e ha persino tentato di investire uno dei poliziotti con la bicicletta. Tuttavia, è stato fermato dopo una colluttazione durante la quale uno dei poliziotti ha riportato lievi ferite alla mano. Durante un controllo preliminare sul posto, è emerso che l’uomo, identificato come O. O., cittadino nigeriano nato nel 1994 e richiedente asilo, aveva rubato il marsupio dell’autista contenente documenti, telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali.

Il proprietario del marsupio è stato rintracciato e ha confermato che gli oggetti rubati gli appartenevano.

Di conseguenza, il nigeriano è stato arrestato con l’accusa di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, considerando anche i suoi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio.