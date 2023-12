VICENZA – Ron al Teatro Comunale in tour

Nei fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza arriva Ron con il suo “Sono un figlio Live Tour”, venerdì 15 dicembre

Prosegue la nutrita serie degli appuntamenti fuori abbonamento del Teatro Comunale, con il primo dei tre concerti della stagione teatrale 2023-2024: venerdì 15 dicembre alle 20.45 farà tappa a Vicenza Ron con il suo nuovo tour teatrale “Sono un figlio Live Tour”, uno spettacolo dai toni molto intimisti in cui l’artista, in stato di grazia, racconta la sua vita; sempre nei fuori abbonamento del Tcvi in marzo è prevista un’incursione nel mondo degli chansonnier, protagonista il vicentino Bruno Conte che sarà chiamato ad interpretare i successi di Aznavour nel nuovo spettacolo “Formidabile Charles!”, mentre in aprile sarà la volta dell’evergreen Simone Cristicchi con “Lo chiederemo agli alberi” lo spettacolo musicale manifesto del suo impegno ambientalista, ispirato all’omonima canzone-inno con cui invita a ritrovare bellezza e semplicità nella natura.

La tournée teatrale “Sono un figlio Live Tour”, partita nel marzo scorso, prende il nome dall’omonimo album di inediti del 2022, uscito per celebrare 50 anni di carriera del cantautore; dopo la calorosa accoglienza della critica e del pubblico, l’artista ha deciso di presentare dal vivo le sue canzoni nei teatri, con l’ultima data del tour 2023 che sarà quella del Teatro Comunale di Vicenza. Venerdì 15 dicembre sul palco insieme a Ron ci saranno: Matteo Di Francesco alla batteria, Marco Dirani al basso, Roberto Di Virgilio alla chitarra, Giuseppe Tassoni al piano e Stefania Tasca, cori & instruments.

Ron ha scelto la dimensione teatrale per dare risalto alle nuove canzoni e alla qualità di un repertorio di musica italiana d’autore; il pubblico che lo segue da sempre avrà l’occasione di ascoltare l’album “Sono un figlio”, composto da brani che lo rappresentano pienamente con suoni ed arrangiamenti essenziali, per mettere in luce i testi che durante questo tour prenderanno vita nella dimensione live che Ron predilige da sempre, viste le sue qualità di musicista e compositore. Ron ha svolto un ruolo di primo piano in alcuni dei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di “Banana Republic” con Lucio Dalla e Francesco De Gregori nel 1979, e il “Fab Four Tour” con De Gregori, Pino Daniele e Fiorella Mannoia, nel 2002).

E così, insieme ad Abitante di un corpo celeste, Più di quanto ti ho amato, Sono un figlio e il più recente I gatti, Ron presenterà dal vivo le altre canzoni del disco, tra cui Diventerò me stesso e Questo Vento, brani che confermano la personalità sensibile e raffinata di un indiscusso protagonista della musica d’autore del nostro Paese. Naturalmente nella scaletta non mancheranno i classici che l’artista ci ha regalato in questo mezzo secolo di canzoni e alcune delle hit scritte per illustri colleghi (da Joe Temerario a Vorrei incontrarti fra cent’anni, da Anima a Il gigante e la bambina, da Chissà se lo sai fino alla celeberrima Una città per cantare, passando per Non abbiam bisogno di parole e Piazza Grande). Ma troveranno spazio anche canzoni che l’artistaha raramente proposto dal vivo, tra queste Palla di cannone (cover di Cannonball di Damien Rice) e Mi sto preparando (cover di I’m getting ready di Michael Kiwanuka) dall’album “Way Out” del 2013.

La carriera di Ron è una delle più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale. Con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Ha pubblicato 26 album da studio, partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo (vincendo nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni in coppia con Tosca), e a sette edizioni del Festivalbar (vincendo nel 1982 con Anima).

I biglietti per il concerto di Ron costano 46 euro nel I settore (file AA-L) e 38 euro nel II settore (file M-Y).

Carnet, biglietti, gift card e abbonamenti sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite 18App e Carta del docente.

Tutti i prezzi e altre info su www.tcvi.it.