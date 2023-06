VICENZA – Risse e pregiudicati: bar di San Felice dovrà chiudere alle 19

Fuori dal bar ci sono state risse, furti e anche una rapina, e il locale soprattutto di sera risulta frequentato da persone considerate pericolose. Di qui la decisione del sindaco Possamai di firmare l’ordinanza con la quale ordina al gestore di un pubblico esercizio di corso Santi Felice e Fortunato la chiusura anticipata alle 19 fino al 30 settembre.



“La nostra amministrazione -. dichiara il sindaco Possamai – promuove una città più viva, inclusiva e aperta, dove i locali hanno un ruolo importante nella socializzazione e aggregazione delle persone. Ma saremo inflessibili verso chi non rispetta le regole e contribuisce a creare allarme sociale. Ho deciso di chiudere anticipatamente questo bar considerate le numerose segnalazioni dei residenti e gli interventi della questura, che ringrazio per la collaborazione. Mi auguro che questo provvedimento riporti serenità nella zona”.

L’ordinanza di riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio pubblico è stata firmata dal sindaco dopo una serie di risse, aggressioni e furti e dopo che le forze dell’ordine hanno accertato che è diventato luogo di ritrovo di persone socialmente pericolose con vari precedenti di polizia, soprattutto per spaccio di sostanze stupefacenti. In occasione della comunicazione di avvio del procedimento per la riduzione dell’orario, inoltre, il gestore non ha presentato alcuna osservazione o memoria difensiva.