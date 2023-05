VICENZA – Riconoscimenti e attestati ai poliziotti in servizio e congedo

Nella mattinata odierna, a Vicenza, presso la Sala Stampa della Caserma “M. Sasso”, ha avuto luogo la consegna – da parte del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori – degli attestati premiali ai Poliziotti che si sono distinti per particolari attività di Polizia.

“Si è trattato di una Cerimonia significativa, che ha inteso rendere omaggio al Personale di Polizia, che si è distinto particolarmente in attività di Servizio, ed al personale in congedo in segno di gratitudine per la vita professionale che ha dedicato alla Polizia di Stato a tutela dei cittadini e dei valori costituzionali” – ha evidenziato il Questore durante la Cerimonia -.

Al termine della cerimonia, si è svolto un momento conviviale alla presenza delle autorità e dei familiari dei Poliziotti premiati