Vicenza – Minorenne pericoloso a capo di rapine nel centro: arrestato e trasferito in comunità

Nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, personale della Sezione Volanti, della Squadra Mobile e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Vicenza ha eseguito una misura di custodia cautelare a carico di un minorenne italiano, ritenuto responsabile di alcune rapine avvenute nel centro cittadino tra novembre e dicembre 2025. La misura, disposta dal Gip del Tribunale per i minorenni di Venezia, è stata adottata a seguito dell’attività di polizia giudiziaria dell’UPGSP della Questura di Vicenza, che ha raccolto numerose denunce presentate da minorenni rapinati nelle aree del centro storico del capoluogo berico.

Secondo quanto accertato, il giovane aveva assunto un ruolo di primo piano all’interno di un gruppo di coetanei dediti a reati analoghi. Il modus operandi consisteva nell’accerchiare le vittime, minacciarle e appropriarsi dei pochi contanti in loro possesso. Il Gip ha sottolineato la condotta “palesemente deviante e in dispregio delle regole del rispetto degli altri e dell’altrui proprietà”, evidenziando come il minore agisse senza remore, approfittando della fragilità delle vittime e aumentando la violenza in concorso con altri coetanei.

Proprio sugli altri membri del gruppo sono in corso approfondimenti investigativi per definirne il coinvolgimento con il principale reo, già destinatario dal gennaio scorso di divieto di accesso alle aree urbane disposto dal Questore di Vicenza a seguito di precedenti attività investigative della Squadra Mobile, dell’UPGSP e dell’Arma dei Carabinieri.

Il giovane, accompagnato in Questura dal padre, è stato quindi associato in regime di detenzione presso una comunità per minori in Friuli Venezia Giulia.

Si precisa che la misura è stata adottata di iniziativa dall’Ufficio procedente e che, secondo il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza del minore sarà accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna o misure equivalenti.