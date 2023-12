VICENZA – Inveisce contro i passanti mentre salta in skateboard, interviene la polizia

Avrebbe urlato contro tutto e contro tutti, in pieno centro storico a Vicenza, in contrà Carpagnon, ieri mattina verso le 11.30, mentre cercava di fare salti ed acrobazie con il suo skateboard. Avrebbe inveito contro sé stesso, contro gli edifici circostanti che non gli offrivano gli spunti giusti per fare i salti che immaginava, contro i suoi sponsor e contro le scelte di vita fatte in passato.

Sembrava proprio in preda ad un attacco di follia. Per questo alcuni passanti lo hanno segnalato alla Sala Operativa della Questura. Quando gli Agenti della Volante lo hanno raggiunto, ne hanno raccolto lo sfogo. In effetti stava cercando di inventare nuove coreografie, nuovi salti ed acrobazie, ma non riusciva nel suo intento. Era insoddisfatto delle sue performance ma anche delle scelte di vita fatte in passato, accusandosi di aver dedicato tempo ed energie allo skate invece di studiare o trovare un lavoro serio.

Anche il suo sponsor lo stava abbandonando, riconoscendogli ormai da mesi dei compensi molto inferiori a quelli che lui avrebbe voluto. Si sentiva disperato ed aveva così iniziato ad inveire contro tutti.

I poliziotti lo hanno quindi identificato, per documentare chi fosse quel ragazzo che minacciava ed offendeva i passanti, in caso qualcuno volesse poi procedere nei suoi confronti.

Sarebbe stato pertanto identificato per un giovane italiano del 1990 ma a suo carico risultava l’ordine di notifica di atti giudiziari per i reati di minaccia ed uso personale di stupefacenti.

Il giovane pertanto, è stato accompagnato in Questura per la notifica degli atti giudiziari. Dovrà presentarsi davanti al Giudice per dar conto dei suoi comportamenti.