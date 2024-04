BASSANESE – Tre giovani ‘beccati’ con droga

Anche durante lo scorso fine settimana, la Compagnia di Bassano del Grappa ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio, impiegando un considerevole numero di militari, sia in uniforme che in abiti civili. Questo impegno congiunto mira a garantire sempre più una cornice di sicurezza efficace, nell’ambito di un piano strategico più ampio elaborato dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.

Il massiccio dispiegamento di forze, avvenuto dal pomeriggio di sabato 27 aprile fino alle prime ore del 29, aveva l’obiettivo di prevenire reati predatori, tra cui i furti nelle abitazioni, oltre a reprimere l’abuso di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti. Ciò includeva anche il controllo dei locali sul territorio, dei principali parchi e dei giardini pubblici.

Per quanto riguarda l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti legati agli stupefacenti, sono stati ottenuti i seguenti risultati:

Nel Comune di Romano d’Ezzelino, durante un controllo alla circolazione stradale effettuato dalla Sezione Radiomobile, è stato individuato un individuo di 34 anni di Bassano del Grappa (VI) in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, specificamente “hashish”.

Nel Comune di Cassola (VI), gli stessi carabinieri, durante un controllo ordinario, hanno trovato addosso a una giovane di 20 anni di Bassano del Grappa circa mezzo grammo di “hashish” destinato all’uso personale. Entrambi gli individui sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza come consumatori di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.

In un’altra operazione condotta dai carabinieri di Romano d’Ezzelino a Bassano del Grappa, in seguito a una segnalazione di disturbo della quiete pubblica, sono stati rinvenuti oltre 30 grammi di “hashish” in una casa. Di conseguenza, un individuo di 23 anni di origini indiane è stato deferito alla Procura di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.