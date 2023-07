VICENZA – Incontro pubblico sulla ciclabile del Tormeno

Si parlerà del nuovo percorso ciclopedonale del Tormeno e del cantiere dei sottoservizi di strada di Longara nell’incontro pubblico promosso dal Comune nella sede della circoscrizione 2, in via De Nicola 8, giovedì 20 luglio alle 19.30.

All’assemblea pubblica l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller e i consiglieri comunali Alessandro Marchetti e Cecilia Bassanello presenteranno alla cittadinanza le diverse opzioni sul tappeto per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale del Tormeno che collegherà Vicenza con Torri di Arcugnano.

Sarà inoltre illustrato il cantiere dei sottoservizi di strada di Longara che prenderà il via lunedì 24 luglio.