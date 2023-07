VICENZA – 90enne esce di strada in zona Esselunga e investe due persone: due feriti gravi, donna in rianimazione

In aggiornamento

Grave incidente alle 19.20 nei pressi dell’Esselunga a Vicenza Ovest. In base alle prime informazioni due persone (una donna di circa 45 anni e un uomo di 35 anni) sono stati investiti in una zona parcheggio del negozio Wind 3 e Italpet (a fianco del supermercato) e versano in gravi condizioni.

A provocare l’incidente un automobilista 90enne che sarebbe stato colto da un malore e avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo nella zona parcheggio e investendo i due passanti. In prossimità dell’incidente, all’altezza della rotatoria che fronteggia i due negozi, qualche rallentamento alla circolazione. Sul posto due ambulanze e l’auto medica del Suem 118 che hanno portato i feriti in ospedale, entrambi con codice rosso. Più gravi le condizioni della donna, portata in rianimazione.