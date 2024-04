VICENZA – Fugge con la Porsche, fa un incidente e cerca di scambiare posto con passeggero ma non ci riesce perché troppo grasso

Verso le ore 03.00 della notte di sabato, un equipaggio in servizio di “Volante” della Questura si apprestava a controllare un’autovettura Porsche 911 Carrera che stava transitando in via Bonolo.

Veniva quindi intimato al conducente di fermarsi ma lo stesso, dopo essersi accostato per un breve lasso di tempo, accelerava bruscamente dandosi alla fuga. Vana risultava l’attivazione dei dispositivi di allarme luminosi e sonori delle Volante: l’auto continuava ad allontanarsi pericolosamente percorrendo, ad alta velocità, Contrà Porta Nova e Contrà Sant’Ambrogio dove perdeva il controllo ed andava a collidere con un’autovettura BMW che era parcheggiata a margine della strada.

Ciononostante cercava di proseguire la fuga ma l’entità del danno lo costringeva a fermarsi in Contrà San Rocco.

Gli Agenti, scesi dalla Volante, raggiungevano immediatamente il veicolo e notavano che all’interno vi erano 4 occupanti che non ottemperavano all’invito di uscire dall’abitacolo dell’auto.

Nel frangente notavano il conducente che, in maniera goffa, cercava di portarsi sui sedili posteriori per scambiarsi con il passeggero, non riuscendoci per la corporatura robusta e le dimensioni dell’auto sportiva.

Dopo essere usciti dall’auto, venivano identificati i due giovani italiani che sedevano sui sedili anteriori e le 2 ragazze di origine sudamericana che occupavano i sedili posteriori.

Al termine degli accertamenti, il conducente dell’autovettura veniva denunciato per il rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro e per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per guida senza patente.