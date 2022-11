VICENZA – Escono per fare il vaccino contro l’influenza e vengono travolti da un’auto: gravi due anziani

Due anziani di Vicenza versano in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza dopo essere stati investiti da un’auto. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio alle 15 in via Cavalieri di Vittorio Veneto (Villaggio del Sole) a Vicenza. La coppia (lei 81 anni e lui 88) erano da poco usciti dalla propria abitazione per recarsi dal medico e sottoporsi al vaccino anti influenzale. Sono stati travolti da un’auto elettrica (Renault Zoe) condotta da un 50enne di Vicenza. Le condizioni della donna, seppur gravi, sarebbero in miglioramento mentre il marito versa ancora in gravi condizioni.